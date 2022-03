Verkehrsunfall auf der B42 bei Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots). Am Freitag, 04.03.2022 gg. 15:09 Uhr befuhren mehrere Verkehrsteilnehmer die B42 aus Fahrtrichtung Linz am Rhein in Richtung Erpel.

Aus der Verkehrskolonne heraus versuchte der 20jährige Unfallverursacher mehre Fahrzeuge, die vor ihm fuhren zu überholen. In Folge kam es zu einem Verkehrsunfall, weil ein Verkehrsteilnehmer auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der Unfallverursacher musste in Folge ausweichen und geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Das Überholmanöver endete mit einer Frontalfahrt in eine Schutzplanke, wodurch der Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde.



