Verkehrsunfall auf der B42

Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer kam auf Grund von Unachtsamkeit von der Straße ab, kollidierte mit der Schutzplanke und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen schleuderte er über die gesamte Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, an der das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam.

Zur Abklärung möglicher Verletzungen wurde der Fahrzeugführer in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zu relevanten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.



