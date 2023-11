Verkehrsunfall auf der B 42

Am Montagabend wollte eine 55-jährige Frau aus Niederbreitbach von der B 42 aus nach links abbiegen.

Symbolbild Foto: dpa

Hierbei würgte sie ihren Pkw ab und blieb unbeleuchtet in Queraufstellung auf der Fahrbahn stehen. Während die ersten Fahrezeuge aus Richtung Bonn noch an dem Fahrzeug vorbei lenken konnten, touchierte ein nachfolgender 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Erpel das stehende Fahrzeug. Es entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell