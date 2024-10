Dierdorf

Verkehrsunfall an Zebrastreifen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am 23.10.2024 gegen 10:45 Uhr ereignete sich auf der Neuwieder Straße, Höhe des Stadtparks in Dierdorf, an einem dortigen Zebrastreifen, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und und einem Fahrradfahrer.