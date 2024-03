Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Nord

Am Montagmorgen kollidierten zwei Pkw an der Anschlussstelle Bad Hönningen-Nord.

Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin wollte an der Anschlussstelle Nord auf die B 42 in Richtung Linz auffahren. Hierbei übersah sie den auf der B 42 fahrenden, bevorrechtigten Pkw eines 32-jährigen Mannes aus Hennef. Durch die Kollision entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.



