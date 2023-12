Verkehrsunfälle, Verkehrsunfallflucht

Betzdorf, Kirchen, Schutzbach (ots) – Am Samstag, den 09.12.2023 gegen 08:15 Uhr wurde der Polizei Betzdorf ein Verkehrsunfall in der Schützenstraße in Betzdorf gemeldet.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration



Ein auf dem Gehweg geparkter Renault wurde auf der abschüssigen Straße nicht ordnungsgemäß gesichert und rollte auf der abschüssigen Straße gegen einen hinter ihm ebenfalls auf dem Gehweg geparkten BMW. AN dem BMW entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 1000EUR. Da beide Fahrzeuge jedoch zuvor verbotswidrig geparkt wurden, wurden beide Fahrer verkehrsrechtlich sanktioniert.



Am Sonntag, den 10.12.2023 gegen 02:00 Uhr kam eine 18-jährige Fahrerin eines Peugeot auf der L 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach auf regenasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und überschlug sich. Die allein im Fahrzeug befindliche Fahrerin wurde nicht verletzt. Der PKW war allerdings nicht mehr fahrbereit.



Am Samstag, den 09.12.2023 kam es gegen 14:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Brückenstraße in Kirchen.

Beim Ausparken touchierte ein Audi einen gegenüberliegend ordnungsgemäß geparkten Skoda und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Unfallverursacherin konnte ermittelt werden. Gegen die 67-jährige Fahrerin des Audi wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell