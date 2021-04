Verkehrsunfälle mit insgesamt 3 verletzten Fahrradfahrern

Bei zwei Beteiligten handelt es sich um jeweils 13 – jährige Kinder.

Die Beteiligten erlitten teilweise schwere, aber glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen.



Um 16:20 Uhr kam es im Gewerbepark Oberraden zu einem Zusammenstoß

zwischen einem 13 – jährigen Fahrradfahrer und einem 57 – jährigen PKW Fahrer.

Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad den parallel zur Kreisstraße 101 verlaufenden Wanderweg.

Beim Kreuzen der Straße Gewerbepark übersah das Kind den PKW. Der Junge stieß mit seinem Fahrrad gegen den PKW und stürzte auf die Straße. Er wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am PKW entstand geringer Sachschaden.



Neustadt (Wied) – Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich auf einem Wanderweg zwischen Panau und Wiedmühle ein Verkehrsunfall zwischen zwei sich begegnenden Fahrradfahrern.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um ein 13 – jähriges Kind, das durch den Unfall leichte Verletzungen erlitt. Der entgegenkommende, 54 – jährige E-Bike Fahrer, fiel nach dem Zusammenstoß eine angrenzende Böschung hinunter und verletzte sich dabei schwer. Er wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



