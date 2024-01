Verkehrsunfälle mit Flucht

Symbolbild Foto: dpa





Marienhausen: In der Zeit vom 08.01.2024, 15:00 Uhr – 09.01.2024, 15:30 Uhr wurde ein in Marienhausen am Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellter, weißer Audi A6 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Den Spuren zufolge dürfte ein landwirtschaftliches Fahrzeug, eine Baumaschine oder ähnliches für den Unfallschaden verantwortlich sein.



Waldbreitbach: Am 09.01.2024 zwischen 17:20 Uhr – 19:50 Uhr wurde ein Ford Focus auf dem Parkplatz eines Hotels in der Deutschherrenstraße in Waldbreitbach beschädigt. Auch hier flüchtete der Verursacher unerkannt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



