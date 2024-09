Linz/Rhein

Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Aufgrund eines Unfalls war die A48 bei Ochtendung etwa eine Stunde gesperrt. Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Freitagmittag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Rheinbreitbach, Bürresheimer Straße, beim Vorbeifahren einen geparkten PKW VW Golf.