Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der Polizei Linz am Rhein

Linz am Rhein (ots). In der Zeit von Freitag, 23.04.2021 ab 6 Uhr bis Sonntagmorgen, 25.04.2021 bis 09 Uhr, ereigneten sich erfreulicherweise im Dienstgebiet der Polizei Linz am Rhein nur 4 einfache Verkehrsunfälle.

Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Durch die Unfälle entstand folgebedingt Sachschaden an den Fahrzeugen.

Die Polizei Linz am Rhein wünscht allen Verkehrsteilnehmern ein unfallfreies Wochenende.



