Verkehrsunfälle

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zunächst wurde der Linzer Polizeiinspektion ein Auffahrunfall in Hammerstein gemeldet. Ein 73-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 42 aus Richtung Neuwied kommend und wollte in die Ortslage rechts abbiegen. Die nachfolgende Pkw-Fahrerin aus Neuwied erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbiegenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden. Wenig später ereignete sich ein zweiter Verkehrsunfall auf dem Zubringer zur B 42 aus Richtung Bad Hönningen-Nord kommend. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hönningen wollte auf die B 42 in Richtung Linz auffahren, eine 40-jährige nachfolgende Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr ebenfalls auf den vorderen Pkw auf. Auch hier entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell