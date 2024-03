Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den Kontrollen wurde ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet. In dem PKW sind 2 Kinder ohne Sicherung transportiert worden.

Gegen den Fahrzeugführer ist ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70,- EUR.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.



Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus Geschwindigkeitsmessungen durch.

Bei den Messungen in der Rengsdorfer Straße in Hombach und der Linzer Straße in Neustadt Wied kam es erfreulicherweise zu keinem nennenswerten Verstoß.

Bei der anschließenden Messung auf der Landesstraße 255 in Höhe Oberplag ahndeten die Beamten 9 Geschwindigkeitsverstöße. Bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften betrug die Geschwindigkeit der schnellsten Messung 92 km/h.



Durch Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz sind zudem im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 272 zwischen Bennau und Asbach durchgeführt worden.

Die Geschwindigkeit ist im Messbereich außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt.

Bei 885 gemessenen Fahrzeugen sind 22 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden.

Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 99 km/h.



