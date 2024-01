Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Breitscheid (Kr. Neuwied), Oberraden (ots) – Am Mittwochmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr in der Marienstraße in Breitscheid (Kr.

Neuwied) eine Schulwegkontrolle durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den Kontrollen gab es erfreulicherweise keine Beanstandungen im Bereich der Kindersicherung.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.



Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr führte die Verkehrsdirektion Koblenz zudem an der Landesstraße 265, Gemarkung Oberraden, eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Dort ist die Geschwindigkeit im Messbereich außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt.

Bei einer Durchlaufzahl von 988 Fahrzeugen sind 40 Fahrzeuge im Verwarngeld- und 9 Fahrzeuge im Anzeigenbereich gemessen worden.

Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 102 km/h.



