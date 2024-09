Horhausen

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Unfallzahlen zu reduzieren, sind am Donnerstagvormittag durch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei in der Rheinstraße in Horhausen (WW) Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt worden.