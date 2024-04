Straßenhaus

Verkehrsüberwachungsmaßnahmen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Sonntag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr in der Raiffeisenstraße (Bundesstraße 256) in Straßenhaus Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch.