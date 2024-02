Verkehrsüberwachung

Am Dienstagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Giershofener Straße in Dierdorf Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Verkehrssicherheit durch.

Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung von Kindern in den Fahrzeugen. Hierbei fiel auf, dass ein Kind ohne jegliche Sicherung befördert wurde.

Der Verstoß sieht ein Bußgeld von 60 EUR sowie einen Punkt in der „Verkehrssünderkartei“ vor.

Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an.



