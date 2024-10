Verkehrsteilnehmer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Polizeibeamte in Straßenhaus, Kirschbüchel, eine 52 – jährige PKW Fahrerin.

Hierbei stellten die Beamten drogenbedingte Auffallerscheinungen bei der Fahrzeugführerin fest.

Zudem ist die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Bei der Durchsuchung ihres PKW stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher.



Gegen die Beschuldigte sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.

Ihr wurde zur Beweissicherung auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.



Um 04:20 Uhr kontrollierten die Beamten in der Poststraße in Dierdorf einen 44 – jährigen PKW Fahrer aus Nordrhein-Westfalen.

Auch hier stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Dem Fahrer wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Entsprechende Verfahren sind eingeleitet worden.



