Betzdorf

Verkehrssicherheitsarbeit – Geschwindigkeitsüberwachung

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei Betzdorf wurde am Mittwoch, 12.06.2024 in den späten Abendstunden eine Geschwindigkeitsmessung in der Kölner Straße in Betzdorf durchgeführt.