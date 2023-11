Verkehrskontrollen von Elterntaxis

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

In den insgesamt 20 kontrollierten Fahrzeugen wurden in 3 Fällen Kinder ohne jegliche Sicherung befördert, 6 Kinder waren nicht ordnungsgemäß angeschnallt, ein Erwachsener war ebenfalls nicht angeschnallt und in einem Fall wurden eine Anzeige wegen falschen Parkens erfasst.



