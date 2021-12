Verkehrskontrollen mit Schwerpunkten Schülersicherheit und Ablenkung im Straßenverkehr

Linz und Rheinbrohl (ots) – Die Polizei Linz führte am gestrigen Tage in Linz und Rheinbrohl Verkehrskontrollen durch.



Während der Schwerpunkt in Linz verbotswidrige Handynutzung bildete, wurde in Rheinbrohl vornehmlich die Sicherung von transportierten Kindern überwacht.



Bei der Kontrolle in Linz ergaben sich drei Ordnungswidrigkeiten Anzeigen, ebenso oft wurde in Rheinbrohl gänzlich fehlende oder fehlerhafte Kindersicherungen festgestellt. Auch dies wird zur Anzeige gebracht.



