Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Geschwindigkeit und Gurt

Am frühen Morgen zunächst eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasergerät in der Straße „Im Strang“.

Dort wurden mehrere Verstöße festgestellt, die betroffenen Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig.



In der Straße „Bischof Stradmann-Straße“ wurden um die Mittagszeit insgesamt 14 Fahrzeuge kontrolliert. Schwerpunkt der Kontrolle war die Sicherungspflicht von Kindern.

Hier wurden drei Verstöße festgestellt und geahndet, auch hier sahen die Fahrzeugführer ihr Fehlverhalten ein.



