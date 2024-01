Am 19.01.2024 führte die PI Neuwied Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen durch.

Trotz widriger Wetterbedingungen wurde durch die Polizeibeamten ein hohes Fahrzeugaufkommen festgestellt. Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Kräfte 30 Fahrzeuge. Ein Pkw-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zwei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem konnten in einem dieser Fahrzeuge Betäubungsmittel aufgefunden werden.



