Bei drei Personen konnten bei der jeweiligen Kontrolle Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden zur Polizeiinspektion Neuwied verbracht, um für das weitere Verfahren eine Blutprobe zu entnehmen. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen alle Personen entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.



Bei einer weitere Verkehrskontrolle in der Neuwieder Innenstadt wurde ein Pkw kontrolliert, welcher auf Grund diverser Veränderungen am Fahrzeug der Tuning-Szenen zuzuordnen war. Bei der Kontrolle wurden gleich mehrere Mängel festgestellt. Unter anderem wurde beanstandet, dass der für das Fahrzeug zulässige Standgeräuschwert um mehr als 10 Dezibel überschritten wurde, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Ein entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.



