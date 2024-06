Verkehrskontrollen auf Schulwegen

Am Dienstagmorgen führte die Polizeiinspektion in Linz gezielte Verkehrskontrollen zur Kindertsicherung in Fahrzeugen auf der Hauptstraße und in der Dr. Josef-Horbach-Straße durch. Insgesamt stellten die Beamten fünf Verstöße fest.

Rheinbrohl (ots).



