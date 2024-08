Anzeige

Die Polizei führte daraufhin am 30.08.2024 Verkehrskontrollen in Döttesfeld durch. Dabei konnten diverse Verstöße im Rahmen von Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden. Insbesondere fielen Verkehrsteilnehmer auf, die gegen die Gurtpflicht verstießen.



