Verkehrskontrollen

Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 09:40 Uhr

Am gestrigen Vormittag wurde auf der B 42 in Linz durch Beamte der Bereitschaftspolizei in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt.



Insgesamt wurden hierbei 14 Verstöße festgestellt.

In 11 Fällen handelte es sich um niederschwellige Ordnungswidrigkeiten, die noch vor Ort sanktioniert wurden.

In 3 Fällen wurde eine Anzeige vorgelegt, hierbei handelte es sich jeweils um verbotswidrige Handybenutzungen während der Fahrt.

An 3 Fahrzeugen wurden darüber hinaus Mängel festgestellt, den Fahrzeughaltern wurde eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel eingeräumt, in allen Fällen war eine Weiterfahrt möglich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell