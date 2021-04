Verkehrskontrolle in der St. Georgstraße

Aufgrund von Anwohnerbeschwerden führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz am Montagmittag eine Kontrolle in der St. Georgstraße in St. Katharinen durch. Vorausgegangen waren Beschwerden von Anwohnern, die über die Missachtung des bestehenden Durchfahrverbots (Nur Anliegerverkehr erlaubt) ihren Unmut geäußert hatten.

St. Katharinen (ots) – Aufgrund von Anwohnerbeschwerden führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz am Montagmittag eine Kontrolle in der St.Georgstraße in St. Katharinen durch. Vorausgegangen waren Beschwerden von Anwohnern, die über die Missachtung des bestehenden Durchfahrverbots (Nur Anliegerverkehr erlaubt) ihren Unmut geäußert hatten. Innerhalb kürzester Zeit konnten eine Vielzahl von Fahrzeugführer festgestellt und angehalten werden, die die Straße als Umleitungsstrecke zur Industriestraße nutzten. Die Polizei sprach Verwarnungen aus und sensibilisierte die Verkehrsteilnehmer ob ihres Fehlverhaltens.



