Kirchen

Verkehrskontrolle Fahrer steht unter dem Einfluss von THC

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Donnerstag, den 26.06.2024, führte die Polizei Betzdorf in den Abendstunden eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der B62 in Kirchen durch.