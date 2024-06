Verkehrskontrolle auf der B42 in Linz

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Linz am Rhein (ots). Am Mittwoch, den 19.06.2024 führte die Polizeiinspektion Linz gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei Koblenz eine stationäre Verkehrskontrolle auf der B42 in Linz durch.