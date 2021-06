Isenburg

Verkehrsgefährdung- Zeugen gesucht

Am 04.06.2021 kam es gegen 17:00 Uhr nach Zeugenangaben auf der Bundesstraße 413 zwischen Isenburg und Kleinmaischeid zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern eines weißen Audi A4. Das Fahrzeug habe mehrfach an ungeeigneten Stellen überholt, wobei es zumindest in einem Fall zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW kam, der in Richtung Isenburg fuhr.