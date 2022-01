Verkehrsgefährdung durch weißen PKW

Am Dienstagabend kam es in der Ortslage Mudersbach in Fahrrichtung Siegen zu mehreren Straßenverkehrsgefährdungen durch einen weißen PKW mit WW-Kennzeichen.

Durch einen Zeugen wurde gegen 17:40 Uhr mitgeteilt, dass der PKW im Bereich der dortigen Esso Tankstelle zweimal jeweils einen PKW, trotz Gegenverkehr, in halsbrecherischer Weise überholt hat. Nur durch das Abbremsen der entgegenkommenden Fahrzeuge konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Zum guten Schluss wurde der PKW an der stationären Messanlage in Mudersbach geblitzt.

Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 02741/926-0 um Zeugenhinweise, insbesondere durch die entgegenkommenden PKWs, welche abbremsen mussten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion



Telefon: 02741/926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell