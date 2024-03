Verkehrsgefährdung durch Überholen auf B42

Am 01.03.24 gegen 20:15 Uhr befuhr der Geschädigte mit seinem PKW die B42 von Ariendorf in Richtung Leubsdorf.

Auf der Gegenfahrbahn fuhr ein LKW und dahinter ein weiterer PKW. Dieser setzte zum Überholen des LKW trotz des auf der Gegenfahrbahn fahrenden Geschädigten an. Hierdurch mussten beide PKW eine Vollbremsung bis zum Stillstand durchführen und standen sich dadurch auf der Fahrspur in Richtung Linz gegenüber. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



