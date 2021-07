Bürdenbach

Verkehrsgefährdung Bürdenbach, B256

Am 25.07.2021, 22:40 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei festgestellt, dass durch bislang unbekannte Täter an der B256 im Bereich Bürdenbach im Kurvenbereich die dort vorhanden Warntafeln/Richtungstafeln verdreht wurden, sodass diese in die entgegengesetzte Richtung zeigen.