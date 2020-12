Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 18:00 Uhr

Dieser befuhr am Samstag, gegen 10:15 Uhr, mit seinem PKW die B 42 aus Bad Honnef kommend in Fahrtrichtung Rheinbreitbach. In Höhe der Auffahrt Bad Honnef habe ihn ein silberner Audi A6 mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Ein Zusammenstoß mit einem Fahrzeug im Begegnungsverkehr konnte nur durch eine Gefahrenbremsung des Anzeigenerstatters vermieden werden.



Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, werden an die Polizei Linz erbeten.



