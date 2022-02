Verkehrsbehinderungen durch Sturm

Die Feuerwehr musste mehrere umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von den Straßen entfernen. An der Einmündung „Am Schloßpark“ / B42 stürzte ein Baum quer auf die Straße, sodass der Einmündungsbereich für die Dauer der Bergungsarbeiten für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden musste. Auf der B256 Neuwied Fahrtrichtung Rengsdorf wurde auf der Brücke zwischen der Ausfahrt Neuwied Oberbieber / Melsbach und Rengsdorf Süd ein Lkw-Anhänger durch den starken Wind seitlich in die Leitplanke gedrückt und drohte, die Brücke hinunterzufallen. Der Anhänger konnte durch die Feuerwehr zunächst gesichert und durch das verständigte Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die B256 in Fahrtrichtung Rengsdorf für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Neuwied unter 02631 8780.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell