Verfolgungsfahrt von Moped ohne Kennzeichen

Am Dienstag, 04.06.2024, gegen 19:45 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der PI Betzdorf ein Moped ohne Kennzeichen in der Schulstraße in Weitefeld auf.

Bei Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen von Weitefeld in Richtung Niederdreisbach. Den Aufforderungen und Anhaltesignalen folgte der Fahrer nicht.

Die Verfolgung des Mopedfahrers musste schließlich in der Straße „Alte Stroth“ abgebrochen werden.

Der Fahrer war schwarz bekleidet. Er trug einen schwarzen Motorradhelm mit einer Schutzbrille. Das Brillenband hatte eine helle Aufschrift.

Bei dem genutzten Moped handelte es sich um eine schwarze Maschine mit roten Felgen. Die Spiegel waren unterhalb des Lenkers abgebracht.



Zeugenhinweise werden an die Polizei Betzdorf unter Tel.: 02741/926-0 erbeten.



