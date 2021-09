Verfolgungsfahrt mit Quadfahrer

St.Katharinen / Vettelschoß (ots) –



Am Freitag, den 17.09.2021, 19:30 Uhr wollte eine Streife der Polizeiinspektion Linz/Rhein einen Quadfahrer auf der Hochstraße in St. Katharinen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser beschleunigte sein Fahrzeug bei Erkennen der Kontrollabsicht jedoch stark, weshalb es zu einer Verfolgungsfahrt kam. Der flüchtige Quadfahrer befuhr dabei die Straße Am Wasserturm um von dort aus eine angrenzende Wiesenfläche zu befahren. Als er daraufhin in ein unwegsames Waldgelände einfuhr, mussten die Polizeibeamten die Verfolgung zunächst abbrechen, da der Waldbereich mit dem Streifenwagen nicht befahrbar war.

Im weiteren Verlauf der Fahndung konnte erneut Sichtkontakt zum Quadfahrer aufgenommen werden, eine Verfolgung war zu diesem Zeitpunkt jedoch auf Grund der bestehenden Entfernung nicht mehr möglich. Im Weiteren konnte durch Zeugenmeldungen ermittelt werden, dass der Quadfahrer noch die Ortschaften Lorscheid und Noll befuhr und anschließend seinen Weg über die L254 in Richtung Vettelschoß fortsetzte. Das Quad konnte schlussendlich abgestellt in der Bergstraße in Vettelschoß festgestellt werden – der Fahrer selbst konnte nicht mehr angetroffen werden.



Im weiteren Verlauf des Abends meldete sich noch eine Geschädigte auf hiesiger Dienststelle, welche den Quadfahrer im Rahmen der Verfolgungsfahrt auf der Bahnhofstraße gefilmt habe. Dieser sei daraufhin von seinem Quad abgestiegen und habe sie erheblich beleidigt.



Sachdienliche Hinweise, insbesondere solche die zur Identifizierung des Quadfahrers führen könnten, werden an die Polizeiinspektion Linz/Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten.



