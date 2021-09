Verfolgungsfahrt mit BMW – Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 11:20 Uhr

Der Täter sei ein Freund, der ebenfalls Gast der Party gewesen sei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kann der schwarze BMW 1er in der Ortslage Unkel durch eine Streife festgestellt werden. Auf Anhaltezeichen der Streife reagierte der 19-jährige Fahrer nicht und beschleunigte das Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei kam es zu waghalsigen Fahrmanövern und überhöhten Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h, sodass die Verfolgung letztlich wegen unkalkulierbarer Risiken für die Allgemeinheit abgebrochen wurde. Der Fahrer ist weiter flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Täters nimmt die Polizei Linz unter der bekannten Telefonnummer entgegen.



