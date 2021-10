Dierdorf

Verfolgungsfahrt – Heranwachsender mit Führerschein auf Probe versuchte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wollten Polizeibeamte um 01:30 Uhr in der Poststraße in Dierdorf einen PKW Audio A4 einer Verkehrskontrolle unterziehen.