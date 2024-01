Vereitelter Ladendiebstahl in der Linzer Innenstadt

Am Donnerstag, den 11.01.2024 kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in Linz.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Eine bislang noch unbekannte Täterin nahm eine Damenjacke mitsamt Kleiderbügel von einem Kleiderständer im Außenbereich eines Bekleidungsgeschäftes und ging damit in Richtung Klosterstraße weg. Die Geschäftsinhaberin wurde durch zwei Zeuginnen auf den Diebstahl aufmerksam gemacht und suchte eigenständig im Nahbereich nach der Täterin. Sie konnte diese schließlich in der Klosterstraße feststellen und nahm die entwendete Jacke wieder an sich. Während die Geschäftsinhaberin die Polizei verständigte flüchtete die Täterin unerkannt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Linz/Rhein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

PHK Floeth



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell