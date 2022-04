Verdächtige Personen klettern auf Balkon

Linz am Rhein (ots). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Bewohner der Friedrich-Ebert-Straße in Linz auf drei Personen aufmerksam, die gegen 00:45 Uhr zwischen den Mehrfamilienhäusern auftauchten.

Er konnte beobachten, dass sich die Verdächtigen kurz absprachen und dann auf einen Balkon am gegenüberliegenden Haus kletterten. Der aufmerksame Mitteiler nahm eine Taschenlampe zur Hand und leuchtete die drei Personen von seiner Wohnung aus an. Die Verdächtigen flüchteten daraufhin vom Balkon und liefen in Richtung Asbacher Straße davon.

Sachdienliche Hinweise auf die Personen oder andere verdächtige Wahrnehmungen, die in Zusammenhang stehen, nimmt die Polizei Linz entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell