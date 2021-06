Verdächtige Personen im Baustellenbereich

Am Sonntagabend meldete sich der Betreiber einer Baustelle an der Landesstraße 256 bei Roßbach (Wied), Ot. Spreitchen telefonisch bei der Polizeiinspektion Straßenhaus.

Er beobachtete über seine Überwachungskamera 2 männliche Personen, die verdächtig um die Baustellenfahrzeuge herumschlichen.

Der Mitteiler habe dann über die Überwachungskamera einen akustischen Alarm abspielen lassen und über den integrierten Lautsprecher gesprochen, dass sich die Personen von der Baumaschine entfernen sollen und die Polizei bereits informiert sei. Hierauf flüchteten die beiden Männer mit einem Kraftrad in Fahrtrichtung Reifert. Ein Verdächtiger konnte wie folgt beschrieben werden: kurzgeschorener Haarschnitt, trug eine dunkelblaue/schwarze Adidas (Daunen-)Jacke, eine blaue Jeans sowie schwarze Sneakers mit weißer Sohle.

Die Polizei stellte an der Tatörtlichkeit Spuren sicher, die von einem der Täter hinterlassen wurden.

Zeugen werden gebeten, mögliche weitere Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



