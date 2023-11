Verdächtige Anrufe

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

In einem Fall meldete sich ein Mann bei einer 74-jährigen Frau aus Rheinbreitbach und bot eine Solarberatung für ihr Wohnhaus an. Die Frau beendete das Gespräch mit dem Hinweis, dass sie kein Interesse habe. In einem zweiten Fall meldete sich ein Anrufer bei einer 87-jährigen Frau aus Dattenberg und gab an, er müsse den Strom in ihrem Haus messen. Auch in diesem Fall beendete die Frau das Gespräch. Die Polizei Linz warnt vor betrügerischen Anrufen, in denen sich unbekannte Personen unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung verschaffen wollen. Im Zweifel informieren Sie die zuständige Polizeiinspektion.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell