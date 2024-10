Verdacht auf Drogenhandel

Am 24.10.204 wurde gegen 21:30 Uhr ein PKW ein PKW besetzt mit drei Personen einer Kontrolle unterzogen.

Bereits vor dem Anhalten war hektische Betriebsamkeit im Fahrzeug zu erkennen. Noch bevor der PKW endgültig zum Stehen kam, sprang ein Mitfahrer aus dem Auto und sprintete davon. Dabei warf er, wie sich später herausstellte, einen Beutel mit Marihuana weg. Der 21 jährige Beschuldigte konnte durch die nachlaufenden Beamten festgenommen werden, in einem mitgeführten Rucksack, befand sich ebenfalls Marihuana, so dass er sich im Besitz von über 100 Gramm der Droge befand. Seine Wohnung wurde durchsucht, hier wurden keine weiteren Betäubungsmittel, jedoch über 2000 Euro Bargeld und Waffen sichergestellt.



