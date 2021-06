Im Zeitraum vom 03. bis 04.06. wurde durch unbekannte Täter in der Tiefgarage des Sieg Carré zum wiederholten Male ein dort befindlicher Feuerlöscher entnommen und in der Tiefgarage entleert.

Dabei wurde die Tiefgarage wie auch ein dort abgestellter PKW mit Löschpulver besprüht. Die Polizei in Betzdorf bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 / 926-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 – 926 – 0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell