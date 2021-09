Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 10:00 Uhr

Obererbach

Vandalismus in Obererbach (Westerwald)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Sonntag, 01.08.2021, mutwillig den linken Außensiegel eines weißen Ford Focus Kombi, der in der Hilgenrother Straße in Obererbach (Westerwald) geparkt war.