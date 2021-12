In der Nacht vom 30.11.2021 auf den 01.12.2021 kam es zum Vandalismus im Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf.

Die derzeit noch unbekannten Täter stiegen hierbei in das Schulgebäude ein und verursachten hohen Gebäudeschaden. Zeugenhinweise, insbesondere zu Personen die sich am Nachmittag und Abend des 30.11.2021 in verdächtiger Weise auf dem Schulgelände aufgehalten haben, nimmt die Polizei Straßenhaus unter 02634-9520 entgegen.



