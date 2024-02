Vandalismus/ Gemeinschädliche Sachbeschädigung/ Zeugenaufruf

In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Freitag, den 23.02.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, den 24.02.2024, 04:00 Uhr kam es in der Ortslage Unkel zu mehreren Sachbeschädigungen.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Am Hohen Weg wurde durch unbekannte Täter die Glasscheibe einer Bäckerei erheblich beschädigt. Weiterhin wurde die Verglasung einer Bushaltestelle im Bereich des Sportplatzes mutwillig beschädigt.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Tel.: 02644 9430

pilinz.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell