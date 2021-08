Unwetter – Straße überflutet

Linz am Rhein (ots). Bei plötzlich auftretendem Starkregen gingen am Dienstagnachmittag Meldungen von Verkehrsteilnehmern bei der Linzer Polizei ein, dass die L 251 zwischen Linz und Kaimig in Höhe der Mülldeponie überflutet sei.