Etzbach/Fürthen

Unverschlossene PKW durch unbekannte Täter angegangen

In der Nacht von Dienstag, den 5. Dezember, auf Mittwoch, den 6. Dezember kam es in den Ortschaften Hamm (Sieg), Fürthen und Etzbach erneut zu mehreren Fällen, in denen bislang unbekannte Täter unverschlossene PKW öffneten, diese durchsuchten und in Einzelfällen geringe Mengen Bargeld sowie diverse Gegenstände aus diesen entwendeten.